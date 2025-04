POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots) - Northeim OT Langeholtensen, Brunsteiner Straße, Montag, 28.04.2025, 11.50 Uhr LANGENHOLTENSEN (Wol) Am Montag gegen 11.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Northeimer die Brunsteiner Straße in Northeim und beabsichtigte nach rechts auf die B248 abzubiegen. Dabei übersah er den Vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Northeimer, der die B248 in Richtung Imbshausen befuhr. Durch den Zusammenstoß im ...

