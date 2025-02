Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.02.2025.

Salzgitter (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Salzgitter, Gebhardshagen, Sandgrubenweg, 18.02.2025, 08.30 Uhr-19.02.2025, 07:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten versucht, eine Terrassentür der Kinderbetreuungseinrichtung gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Es entstand ein Schaden in geringer Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341 867240 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell