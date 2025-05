Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit endet im Gefängnis - Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

Am Dienstagabend (6. Mai) sind am Hauptbahnhof Hamm mehrere Personen miteinander in Streit geraten. Für einen Beteiligten endeten die Streitigkeiten im Gefängnis.

Bundespolizisten beendeten nach Zeugenhinweisen die Auseinandersetzung und kontrollierten die Beteiligten. Dabei stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld den 28-jährigen Gütersloher mit zwei Haftbefehlen suchte. Er war im April vergangenen Jahres in zwei Verfahren wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr vom Amtsgericht Bielefeld zu Geldstrafen von über 4000 Euro verurteilt worden. Diese hatte er nur unzureichend beglichen, so dass noch eine Restgeldstrafe von 2600 Euro offen war. Daneben sind auch Verfahrenskosten von über 5300 Euro aufgelaufen.

Weil der deutsche Staatsangehörige die Restgeldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 82 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell