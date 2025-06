POL-PDMT: Brand in Sägewerk

Schiesheim/Allendorf (ots) - Am vergangenen Samstag, den 21. Juli, befuhren ein 24-jähriger Pkw-Fahrer und ein 72-jähriger Motorradfahrer in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 54 von Aarbergen in Richtung Hahnstätten. In der Ortschaft Schiesheim beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Der Motorradfahrer erkannte die Absicht des ...

