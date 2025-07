Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Quad-Fahrerin schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 43-Jährige war gegen 23:45 Uhr mit ihrem Quad in Backleben unterwegs gewesen. Beim Abbiegen nach rechts verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Quad geriet ins Schleudern, kippte zur Seite, und die Fahrerin stürzte zu Boden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizei hat Ermittlungen, unter anderem zum genauen Unfallhergang, aufgenommen. (SE)

