Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter wird bei Kontrolle körperlich angegangen

Gießen (ots)

Opfer einer Körperverletzung wurde ein 60-jähriger Zugbegleiter gestern Abend (4.11./22:20 Uhr) in der Regionalbahn 49 (Zugnummer: 15094) auf der Fahrt von Hanau in Richtung Gießen. Ein bislang unbekannter Mann schlief im Zug und wurde durch den Zugbegleiter aufgrund einer Fahrscheinkontrolle geweckt. Der unbekannte Mann weigerte sich jedoch einen Fahrschein vorzuzeigen, weshalb der Zugbegleiter ihn von der Weiterfahrt bei Halt in Gießen ausschließen wollte. Im Bahnhof Gießen angekommen schlug der Mann ohne Fahrschein unvermittelt den Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Durch den Faustschlag erlitt der Zugbegleiter eine Platzwunde am linken Auge. Zudem wurde die Brille beschädigt. Zeugen beobachteten die Tat und konnten den Angreifer der Streife beschreiben. Bei dem Täter soll es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen handeln. Er trug eine graue Jeans und eine schwarz/beige Daunenjacke. Zudem trug er schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

