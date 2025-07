Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parfümdieb gestellt

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt stellten Mitarbeiter einer Drogerie am Mittwochvormittag einen Ladendieb. Gegen 10:00 Uhr hatte ein 34-Jähriger das Geschäft betreten und mehrere Parfümflakons im Wert von etwa 35 Euro unter seiner Kleidung versteckt. Ohne zu bezahlen verließ er den Laden. Ein Ladendetektiv sowie ein weiterer Mitarbeiter verfolgten ihn, sprachen ihn vor dem Geschäft an und konnten ihn, trotz Drohungen des Mannes ihnen gegenüber, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Er erhielt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell