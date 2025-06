Feuerwehr Neuss

FW-NE: Küchenbrand im dritten Oberschoss eines Mehrfamilienhauses | Keine Verletzten

Am Samstag, den 14.Juni 2025 wurde die Feuerwehr um 15:26 Uhr zu einem Zimmerbrand auf der Kölner Straße gerufen, hier hatte ein Anwohner Rauch im Treppenhaus gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass der Rauch aus einer Wohnung im 3. OG des 8-geschossigen Hauses stammt. Da unklar war, ob sich Personen in der Wohnung befinden, ging ein Team zur Personensuche in die Wohnung, weitere Teams kontrollierten das verrauchte Treppenhaus auf Personen. Nachdem in der Wohnung keine Person gefunden wurde, löschte das Team den Brand, der sich in der Küche entwickelt hatte, zügig ab. Anschließend wurde die Wohnung und der Treppenraum mittels Hochdrucklüfter entraucht. Die restlichen Wohnungen im Haus wurden auf Raucheintritt kontrolliert, es war jedoch in keiner Wohnung zu einer Verrauchung gekommen. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

An der Einsatzstelle waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Der Einsatz dauerte ungefähr zwei Stunden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

