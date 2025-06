Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld | 2 verletzte Personen

Neuss (ots)

Am Samstag, den 14.Juni 2025 wurde die Feuerwehr um 12:58 Uhr auf die Autobahn A57 in Fahrtrichtung Krefeld gerufen, dort hatte sich laut Meldung ein Pkw überschlagen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag in Höhe der Anschlussstelle Reuschenberg ein Fahrzeug auf dem Dach, zwei weitere Pkw waren ebenfalls beschädigt. Alle Personen konnten eigenständig die Unfallfahrzeuge verlassen, niemand musste befreit werden, daher wurde durch die Feuerwehr nur eine Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungswagen durchgeführt und die Einsatzstelle wurde abgesichert. Hierfür musste die Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld zeitweise gesperrt werden.

Nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst wurden zwei Unfallopfer zu einem Krankenhaus transportiert, die anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell