Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Tatverdächtige und Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Freitagmittag, 8. August, in Bochum-Grumme. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern und sucht Zeugen.

Gegen 12.30 Uhr saß eine 86-jährige Bochumerin an der Bushaltestelle "Prattwinkel" (Bergstraße), als ein schwarzes Auto - besetzt mit zwei unbekannten Männern - vor ihr hielt. Der Beifahrer stieg aus dem Fahrzeug und entwendete unter einem Vorwand die Kette, welche die Seniorin um den Hals trug. Danach stieß er die 86-Jährige zu Boden und stieg zurück in den Pkw, welcher sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Die Bochumerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach Zeugenangaben seien die beiden männlichen Täter dunkelhaarig.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell