Lübeck (ots) - Am Dienstagmittag (08.07.2025) kam es in Stockelsdorf zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrrades und eines Pkw. Das Auto erfasste die Radfahrerin im Abbiegevorgang und verletzte sie dadurch schwer. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen 12:45 Uhr bog eine 31-jährige Fahrradfahrerin in Stockelsdorf von der Marienburgstraße nach links in die Straße Am Wasserwerk ein. Zu ...

