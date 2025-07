Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Stockelsdorf

Radfahrerin von Pkw erfasst

Lübeck (ots)

Am Dienstagmittag (08.07.2025) kam es in Stockelsdorf zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrrades und eines Pkw. Das Auto erfasste die Radfahrerin im Abbiegevorgang und verletzte sie dadurch schwer. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen 12:45 Uhr bog eine 31-jährige Fahrradfahrerin in Stockelsdorf von der Marienburgstraße nach links in die Straße Am Wasserwerk ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 83-jähriger Ostholsteiner mit seinem Auto von Am Wasserwerk kommend nach links in die Marienburgstraße ein. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Die Ostholsteinerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten sie in eine Klinik.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verdachts eines Vorfahrtverstoßes gegen den 83-jährigen Fahrzeugführer (deutsche Staatsangehörigkeit) eingeleitet.

