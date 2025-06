Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) A8, Anschlussstelle Wendlingen - Autofahrer wird bei Unfall getötet // ein schwerer Verkehrsunfall führte bei hohen Temperaturen zu einer mehrstündigen Sperrung der Autobahn

Am Samstag gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung München informiert. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein 33 Jahre alter Mann zusammen mit einer 36 Jahre alten Angehörigen und deren 8 Jahre und 7 Monate alten Kindern auf der linken Fahrspur in einem Subaru unterwegs, als ein Hinterreifen des Pkw platzte. Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, welches nach rechts über die Fahrbahnen schleuderte und gegen die Leitplanke prallte, von wo aus es zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Der 33-Jährige wurde aus dem Pkw geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Seine 36 Jahre alte Mitfahrerin und deren Kinder wurden ebenfalls teilweise schwer verletzt. Die Autobahn musste zur Bergung und Versorgung der Verletzten, sowie in der Folge zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung München bei teilweise hochsommerlichen Temperaturen bis 21:45 Uhr voll gesperrt werden. Hierzu waren neben der Autobahnmeisterei Kirchheim und unterstützenden Beamten der Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg zwei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Mühlhausen im Täle im Einsatz. Ebenfalls waren zwei Rettungshubschrauber, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle. Der 33 Jahre alte Fahrer des Subaru erlag in den frühen Abendstunden des 14.06. in einer Klinik seinen Verletzungen.

