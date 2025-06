Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zeugenaufruf

Nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Laichingen werden weitere Geschädigte gesucht.

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 03:00 Uhr öffnete ein Tatverdächtiger bei einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße mehrere Kundenfahrzeuge widerrechtlich und stahl anschließend diverse Gegenstände daraus. Im Zuge der Ermittlungen sucht der Polizeiposten Laichingen nun nach weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten sich persönlich oder telefonisch mit dem Polizeiposten Laichingen (07333/950960) oder dem Polizeirevier Ehingen (07391/588113) in Verbindung zu setzen.

++++++++++++++++++++++++++++1140191

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Derer), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell