Ulm (ots) - Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Häuserner Straße, als ein 56-jähriger Seat-Fahrer nach links in den Reichenbacher Weg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang schnitt er die Kurve, sodass er einen verkehrsbedingt haltenden Smart an der vorderen Stoßstange ...

