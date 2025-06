Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Körperverletzung in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Erst jetzt wurde ein Vorfall vom Himmelfahrtstag bei der Polizei in Ganderkesee zur Anzeige gebracht. Der Anzeigeerstatter wurde dabei schwer verletzt.

Der 28-jährige Mann aus Ganderkesee hatte am Donnerstag, 29. Mai 2025, eine Veranstaltung in der Kühlinger Straße in Ganderkesee besucht und hielt sich zwischen 20:00 und 21:00 Uhr auf der Straße vor der dortigen Gaststätte auf. Hier geriet er mit anderen Personen in Streit, wurde zu Boden geschlagen und getreten. Bei einer später durchgeführten Untersuchung wurde ein gebrochenes Bein diagnostiziert. Eine Operation ist erforderlich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung vor der Gaststätte beobachtet haben. Aufgrund seiner eigenen Alkoholisierung kann der verletzte 28-Jährige den Angreifer nur vage beschreiben. Demnach handelte es sich um einen

- ungefähr 18 - 21 Jahre alten Mann - von schlanker Statur - eher klein gewachsen (165 cm) - mit gegelten Haaren - und wahrscheinlich neonfarbener Kleidung

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04222/94695-0 entgegengenommen.

