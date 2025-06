Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Unfall an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 02. Juni 2025, gegen 05:00 Uhr, wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 62-jährige Mann aus Lohne war am frühen Morgen mit einem Motorrad unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Die dortige Kreisfahrt war durch Diesel verunreinigt und entsprechend glatt. Der 62-Jährige kam auf der Dieselspur zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei bittet nun um Hinweise, um den Verursacher der Dieselspur ermitteln zu können. Möglicherweise wurde das Fahrzeug des Verursachers unmittelbar zuvor am Motorpark Lohne betankt.

