Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt sind am Montag, 02. Juni 2025, gegen 16:30 Uhr, zwei Personen, unter ihnen ein 15-jähriges Mädchen, leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 23-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem Kleintransporter die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener geriet er während eines starken Regenschauers ins Schleudern und kollidierte mit den mittleren Schutzplanken. Es folgte ein 37-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem Audi, der mit dem Kleintransporter zusammenstieß.

Der 23-jährige Niederländer erlitt leichte Verletzungen. Im Auto des Cloppenburgers wurde seine Tochter leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Neben dem Transporter und dem Audi wurde noch ein Kleinwagen eines 28-Jährigen aus dem Märkischen Kreis durch Trümmerteile beschädigt. Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von etwa 11.000 Euro. An der Unfallstelle musste der echte Fahrstreifen bis ungefähr 17:30 gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei fest, dass die Reifen des Kleintransporters nur über eine unzureichende Profiltiefe verfügten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell