Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Betrunken verunfallt

56-Jähriger kollidiert am Donnerstagabend mit anderem Fahrzeug

Ulm (ots)

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Häuserner Straße, als ein 56-jähriger Seat-Fahrer nach links in den Reichenbacher Weg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang schnitt er die Kurve, sodass er einen verkehrsbedingt haltenden Smart an der vorderen Stoßstange beschädigte. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Laufe der darauffolgenden Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von über drei Promille festgestellt. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

