POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Wer war Schuld?

Nach einem Unfall auf dem Seewiesenfestplatz am frühen Freitagabend sucht die Polizei Heidenheim Zeugen

Ulm (ots)

Gegen 19:45 Uhr kam es an der östlichen Ausfahrt des Seewiesenfestplatzes zu einem Unfall. Hierbei kollidierten ein Audi A6 und ein VW Golf. Die beiden Unfallbeteiligten machten gegenüber der Polizei gegensätzliche Angaben zum Unfallhergang. Der 30-jährige Audi-Fahrer gab an, dass ihm der 34-Jährige Golf-Fahrer aufgefahren wäre. Dieser hingegen äußerte, dass der Audi ihm rückwärts aufgefahren wäre. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Heidenheim an der Brenz aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich beim Polizeirevier Heidenheim (07321/322432) zu melden.

