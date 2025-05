POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 18.05.2025

Polizeiinspektion Goslar

Verfolgungsfahrt im Zusammenhang mit Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, dem 17.05.2025, versuchte sich der Fahrer eines PKW CUPRA gegen 14:17 Uhr einer Verkehrskontrolle im Goslarer Stadtteil Oker zu entziehen. Er flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Sudmerbergstraße in Goslar/Sudmerberg. Der Fahrzeugführer konnte schließlich in der Nähe seines Fahrzeugs gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Es wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar (05321 3390) zu melden.

Einbruch in Pkw

Am Wochenende vom 16. bis 17. Mai 2025 wurde im Innerstetal in Langelsheim in einen Pkw eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter zerstörte eine Scheibe des Fahrzeugs und entwendete die darin liegenden Gegenstände. Um Diebstähle zu verhindern, empfiehlt die Polizei, Fahrzeuge nicht als Aufbewahrungsort für Wertgegenstände zu nutzen. Wertgegenstände sollten nach Möglichkeit nicht sichtbar im Fahrzeug liegen und das Fahrzeug sollte stets ordnungsgemäß verschlossen werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Reisebus In der Zeit von Samstag, dem 17.05.2025, bis Sonntag, dem 18.05.2025, wurde ein in der Rosentorstraße in Goslar geparkter Reisebus von bislang unbekannten Tätern an einer Fahrzeugseite mit Farbschmierereien beschädigt.

Wechselseitige Körperverletzung

Im Rahmen einer Festlichkeit geraten in der Bahnhofstraße im Goslarer Stadtteil Oker zwei männliche Personen in Streit. Dabei kommt es zu gegenseitigen körperlichen Übergriffen, bei denen beide Personen leicht verletzt werden. Eine Person wird zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar (05321-339 0) zu melden.

