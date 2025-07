Lübeck (ots) - Am Freitagmittag (04.07.2025) kam es in Neustadt in Holstein zu einem vollendeten Betrug mit der Masche "falsche Handwerker". Die Täter gaben vor Arbeiten am Haus durchzuführen, während sie einen hohen Geldwertbetrag aus dem Haus erlangten. Die Kriminalpolizeistation Neustadt ermittelt und sucht Zeugen. Bereits an dem Donnerstag (03.07.2025) kamen dem ersten Ermittlungsstand nach zwei unbekannte Männer ...

mehr