Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt

Holstein

Betrug durch falsche Handwerker

Lübeck (ots)

Am Freitagmittag (04.07.2025) kam es in Neustadt in Holstein zu einem vollendeten Betrug mit der Masche "falsche Handwerker". Die Täter gaben vor Arbeiten am Haus durchzuführen, während sie einen hohen Geldwertbetrag aus dem Haus erlangten. Die Kriminalpolizeistation Neustadt ermittelt und sucht Zeugen.

Bereits an dem Donnerstag (03.07.2025) kamen dem ersten Ermittlungsstand nach zwei unbekannte Männer an die Haustür des Senioren aus Ostholstein und boten eine angeblich notwendige Dachreparatur an. Der Eigentümer des Hauses machte mit ihnen einen Termin für den kommenden Tag aus. Am Freitag erschienen die beiden vermeintlichen Handwerker, wie vereinbart, und begannen mit Arbeiten am Dach.

Unter dem Vorwand Geld für die Materialbeschaffung zu benötigen, forderten die beiden Männer einen vierstelligen Geldwertbetrag von dem Senioren. Dieser entnahm die geforderte Summe aus seinem Tresor und übergab sie den Tatverdächtigen.

Nachdem die angeblichen Dacharbeiter von ihrer vermeintlichen Materialbeschaffung zurückgekehrt seien, hätten sie den Hauseigentümer in Gespräche verwickelt und anschließend das Grundstück verlassen. Der Ostholsteiner stellte kurz darauf fest, dass die beiden Männer sich Zugriff auf den Tresor verschafft hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein Geldwert im sechsstelligen Bereich entnommen worden.

Die Ermittler der Kriminalpolizeistation Neustadt ermitteln nun wegen des Verdachts des Betruges und bitten um Zeugenhinweise. Einer der beiden Tatverdächtigen soll circa 30-40 Jahre alt und muskulös gebaut sein, eine Körpergröße von 185-195 cm sowie Tattoos an den Armen haben. Er sei der deutschen Sprache mächtig gewesen. Der andere vermeintliche Handwerker soll etwa 170-180 cm groß und von korpulenter Statur sein. Sie seien mit einem weißen Transporter mit gelber Beschriftung vorgefahren.

Zeugen, die möglicherweise die Tatverdächtigen oder das beschriebene Fahrzeug im erweiterten Bereich des Rettiner Weges beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 04561 - 6150 oder per E-Mail unter Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Die Polizei bittet außerdem um die Beachtung der folgenden Präventionstipps:

- Halten Sie vorab Rücksprache mit ihrem Vermieter und den Nachbarn, ob Handwerker ohne vorherige Anmeldung tatsächlich bei Ihnen Arbeiten durchführen sollen

- Lassen Sie sich den Personalausweis und einen Mitarbeiterausweis der Firma zeigen. Im Zweifelsfall fragen Sie nach der Telefonnummer und der Anschrift des Betriebes. Schließen die Tür, lassen sie die Handwerker nicht in die Wohnung und vergewissern sich und recherchieren Sie, ob es das Unternehmen tatsächlich gibt.

- Im Zweifelsfall lassen Sie die Handwerker nicht in die Wohnung und informieren Sie die Polizei.

- Seien Sie grundsätzlich skeptisch gegenüber fremden Personen.

- Bewahren Sie keine großen Bargeldbeträge zu Hause auf.

Weitere Hinweise gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell