Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Jerzy M. ist wieder da!

Herne (ots)

Der seit dem 8. August vermisste Jerzy M. ist wieder da.

Der 70-Jährige wurde wohlbehalten in Herne angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

