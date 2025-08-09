POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Jerzy M. ist wieder da!
Herne (ots)
Der seit dem 8. August vermisste Jerzy M. ist wieder da.
Der 70-Jährige wurde wohlbehalten in Herne angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
