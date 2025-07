Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzungsdelikt in Zetel

Zetel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Wilhelm-Röben-Straße in Zetel zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch mehrere Faustschläge verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte gemeinsam mit einem Bekannten in Spohle eine weibliche Person kennengelernt und sie anschließend zu deren Wohnanschrift begleitet. Nachdem sich die Beteiligten voneinander verabschiedet hatten und die Frau das Wohnhaus betreten hatte, wurden der Geschädigte und sein Begleiter von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen.

Die Männer erkundigten sich nach dem Verhältnis zu der jungen Frau. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Unbekannten dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend entfernten sich beide Männer auf Pedelecs in unbekannte Richtung.

Dem Geschädigten und seinem Begleiter gelang es, einem der beiden Männer zu folgen und die Polizei über den Aufenthaltsort zu informieren. Einsatzkräfte der Polizei Varel konnten die betreffende Person kurze Zeit später in der Pohlstraße antreffen und deren Personalien feststellen. Der bislang flüchtige Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 185 cm groß - schlanke Statur - blonde Haare - mehrere Tätowierungen - führte ein Pedelec mit sich - Bekleidung: keine näheren Angaben

Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich, die nach aktuellem Stand keiner sofortigen ärztlichen Behandlung bedurften. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell