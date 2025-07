POL-WHV: Hundebiss in Jever

Varel (ots) - Schwerer Diebstahl von Bargeld Am Samstag, den 26.07.2025, in der Zeit von 10:15 - 11:00 Uhr, wurde eine Kasse an der Westersteder Straße in Zetel aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Kasse war dort an einem Feld für Blumen zum Selbstpflücken deponiert und war zum Tatzeitpunkt unbeobachtet. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben könne, werden ...

mehr