Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: UNfallflucht

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen- Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 08:20 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz einer Autoteile-Firma in der Kölner Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kollidierte beim rückwärts Ausparken mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Skoda Yeti oder Roomster. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell