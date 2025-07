Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 25.-27.07.2025

Varel (ots)

Schwerer Diebstahl von Bargeld Am Samstag, den 26.07.2025, in der Zeit von 10:15 - 11:00 Uhr, wurde eine Kasse an der Westersteder Straße in Zetel aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Kasse war dort an einem Feld für Blumen zum Selbstpflücken deponiert und war zum Tatzeitpunkt unbeobachtet. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Einbruch in Einfamilienhaus Im Laufe der vergangenen Woche wurde in ein Einfamilienhaus an der Fuhrenkampstraße in Zetel eingebrochen. Die Geschädigten waren im Urlaub und stellten nach der Heimreise fest, dass jemand sich gewaltsam Zutritt zu ihrem Wohnhaus verschafft und Bargeld entwendet hat. Sollten Zeugen im Laufe der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fuhrenkampstraße gemacht haben, werden sie gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell