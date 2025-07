Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall an Bushaltestelle - Fußgänger schwer verletzt

Varel (ots)

Am 24.07.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße an der dortigen Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein Linienbus gerade zum Abfahren von der Haltestelle an, als eine dort stehende Person aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Fahrzeug stürzte. Der Mann wurde vom Bus erfasst und überrollt.

Der 40-jährige Mann aus Zetel erlitt schwere Beinverletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell