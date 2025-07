Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kabeldiebstahl am Rad- und Wanderweg in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter eine bislang nicht näher bezifferte Menge an Kabeln vom neu ausgebauten Rad- und Wanderweg, der parallel zur Südender Leke zwischen der Rodenkirchener Straße und dem Büppeler Weg verläuft.

Die gestohlenen Kabel waren bereits im Boden verlegt und für die künftige Beleuchtung des Weges vorgesehen. Über die gesamte Länge des Abschnitts ist die Installation von insgesamt 50 adaptiv zu schaltenden Leuchten geplant. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine abschließenden Angaben vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 / 9230 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell