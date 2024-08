Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus PKW

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26.08.2024) ein Auto in der Hunold-Rump-Straße in Oedingen auf. Aus dem PKW wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug dürfte jedoch im oberen dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell