POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (26.08.2024) versucht, in eine Gaststätte in der Franziskanerstraße einzubrechen. Hierfür hatten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand vergeblich versucht über die Haupteingangstür und eine Nebentür in das Innere zu gelangen. Gegen 01:45 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera zwei männliche Personen auf, bei denen es sich vermutlich um die Täter handelte. ...

