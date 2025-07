POL-BO: Zwei Verkehrsunfälle mit Flucht in Herne

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 5. Juli, in einem Parkhaus in Bochum-Wattenscheid ist ein 61-jähriger Mann aus Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen belud der 61-Jährige in dem Parkhaus am Alten Markt 1 gegen 10.50 Uhr den Kofferraum eines Pkw, als ein 70-jähriger Bochumer beim Ausparken aus bislang ungeklärter ...

