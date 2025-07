POL-BO: Unfall in Parkhaus: Mann (61) zwischen zwei Autos eingequetscht

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrrad hat sich ein 10-jähriger Bochumer am Samstag, 5. Juli, in Bochum-Dahlhausen schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge aus Bochum mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Lewackerstraße in Fahrtrichtung Dr.-C.-Otto-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 188 wollte er einem ...

