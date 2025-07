POL-WHV: Diebstahl von Leergut

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, den 24.07.2025, gegen 05:45 Uhr, kam es in der Virchowstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Ein 66-jähriger Anwohner war nach dem Entsorgen seines Mülls auf dem Rückweg zu seiner Wohnung, als er im Eingangsbereich von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Diese gaben an, einen Bekannten im Haus besuchen zu ...

