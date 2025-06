Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kinder im Gleis am Bahnhof Lalendorf

Lalendorf (ots)

Über Kinder im Gleis am Bahnhof Lalendorf informierte eine Hinweisgeberin am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr die Polizei, die wiederum zuständigkeitshalber die Bundespolizeiinspektion Rostock in Kenntnis setzte. Die Bundespolizeiinspektion Rostock veranlasste daraufhin unverzüglich eine Streckensperrung. Die Bundespolizisten stellten am Einsatzort drei minderjährige Mädchen fest, die sich mittlerweile außerhalb des Gleisbereiches aufhielten. Nach einer eindringlichen Belehrung übergaben die Bundespolizisten die Minderjährigen ihren Erziehungsberechtigten. Zwei Züge verspäteten sich um 38 Minuten und es kam zu einer Umleitung eines Zuges.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Rostock nochmals ausdrücklich auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf den Bahnlagen hin. Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden Unfällen führen kann. Die Bundespolizei führt regelmäßig an Schulen und öffentlichen Einrichtungen Präventionsveranstaltungen durch, um Eltern, Schüler und Lehrer bezüglich Gefahren zu sensibilisieren. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

