Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Unbekannte legen Steine auf Schienenköpfe

Schwaan, Güstrow, Bützow (ots)

Am 08. Juni 2025 gegen 01:30 Uhr teilte die DB AG der Bundespolizeiinspektion Rostock fernmündlich mit, dass es auf der Bahnstrecke Bützow - Schwaan zu einem Vorkommnis mit dem RE 4321 gekommen sei.

Ersten Ermittlungen zufolge legten derzeit noch unbekannte Täter mehrere Schottersteine auf Höhe des Bahnkilometers 12,8 auf die Schienenköpfe. Der RE 4321 überfuhr die Steine. Dadurch kam es zu einer Beschädigung am Fahrwerk des Zuges, was eine Weiterfahrt unmöglich machte. Am Bahnhof Schwaan stiegen die Reisenden in einen Ausweichzug. Nach ersten Zeugenbefragungen befanden sich auf einer Brücke in der Nähe des Aufprallortes vier Personen in schwarzer Kleidung. Eine Nahbereichsfahndung verlief jedoch ergebnislos.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat am Sonntag, 08. Juni 2025 zwischen 01:00 und 02:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Straßenbrücke L 142 in Schwaan, die über die Bahnstrecke Bützow-Schwaan führt oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aufgrund der durchzuführenden polizeilichen Maßnahmen kam es zu einer Streckensperrung im Zeitraum von 01:52 Uhr bis 03:03 Uhr. Drei Züge verspäteten sich um insgesamt 187 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

