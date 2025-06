BPOL-HRO: Flüchtiger Autofahrer durch Polizei gestoppt Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock und der Bundespolizeiinspektion Rostock

Bad Kleinen, Wismar (ots) - In der heutigen Nacht gegen 00:30 Uhr stellten Polizeibeamte des Bundespolizeireviers Wismar einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat. Am Bahnhof Bad Kleinen vernahmen die Beamten plötzlich das Öffnen einer Sprühdose sowie Spraygeräusche. Im weiteren Verlauf stellten sie einen 24-jährigen Mann fest, der ein undefinierbares Symbol in einer Gesamtgröße von ca. drei Quadratmetern kurz zuvor ...

mehr