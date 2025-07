Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wohnung - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 24.07.2025, gegen 05:45 Uhr, kam es in der Virchowstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Ein 66-jähriger Anwohner war nach dem Entsorgen seines Mülls auf dem Rückweg zu seiner Wohnung, als er im Eingangsbereich von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Diese gaben an, einen Bekannten im Haus besuchen zu wollen. Der Mann gewährte den beiden Zutritt und nahm sie mit in seine Wohnung.

Dort forderten die Jugendlichen unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Als der Geschädigte erklärte, kein Bargeld bei sich zu haben, nahm einer der Täter die auf dem Küchentisch liegende Geldbörse an sich und entwendete daraus eine 5-Euro-Banknote sowie eine EC-Karte. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte begab sich umgehend zu Fuß zur Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und meldete den Vorfall. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Jugendliche festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Beim Erkennen der Streifenwagen versuchten sie zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Nacheile gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 und 14 Jahren. Beide wurden der Dienststelle zugeführt, erkennungsdienstlich behandelt und dem zuständigen Fachkommissariat übergeben. Die entwendete EC-Karte wurde im Nahbereich von einem aufmerksamen Zeugen gefunden und an die Polizei übergeben.

Da gegen die beiden - der ältere ist polizeibekannt - nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Oldenburg kein dringender Tatverdacht vorlag, wurden sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

