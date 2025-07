Polizei Hamburg

POL-HH: 250704-5. 58-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hamburg-Neugraben-Fischbek lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.07.2025, 13:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Am Neugrabener Bahnhof

Am frühen Nachmittag ist es im Stadtteil Neugraben-Fischbek zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58-Jähriger lebensbedrohliche sowie ein 15 Jahre alter Junge leichte Verletzungen erlitten haben.

Den bisherigen Erkenntnissen eines Verkehrsunfall-Teams (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Audi A4 die Straße Am Neugrabener Bahnhof in Richtung Süderelbebogen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Aufgrund des Aufpralls stieß der geparkte Pkw gegen den dahinterstehenden 58-Jährigen sowie den 15 Jahre alten Jugendlichen.

Durch den Zusammenprall erlitt der 58-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen, eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jugendliche trug eine leichte Kopfverletzung davon und begab sich ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Das VUT übernahm die Unfallaufnahme vor Ort, hierbei kam auch ein 3D-Scanner zum Einsatz. Für die Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger angefordert.

Da sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher Hinweise auf eine Medikamentenbeeinflussung ergaben, ordneten die Polizistinnen eine Blutprobenentnahme an. Darüber hinaus beschlagnahmten sie den Führerschein des 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Die Ermittlungen werden im Weiteren bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) geführt.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell