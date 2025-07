Polizei Hamburg

POL-HH: 250704-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Hamburg-Neuengamme

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.07.2025, 18:30 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuengamme, Zwischen den Zäunen/Neuengammer Hausdeich

Am Dienstagabend kam es im Stadtteil Neuengamme zu einem Verkehrsunfall zwischen einem elfjährigen Fahrradfahrer und einem Pkw, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Verkehrsdirektion Süd (VD 42) befuhr der Junge die Straße "Zwischen den Zäunen" in Richtung Norden und stoppte an einer dortigen Haltelinie. Der Pkw befuhr den Neuengammer Hausdeich in Richtung Elbe, bog im Verlauf nach links in die Straße "Zwischen den Zäunen" ab und schnitt hierbei mutmaßlich den Fahrstreifen des Elfjährigen. Das Fahrzeug stieß im Verlauf mit dem Jungen zusammen, der anschließend stürzte und sich schwer verletzte.

Die Fahrerin oder der Fahrer des dunklen Kastenwagens soll sich ohne anzuhalten vom Unfallort in Richtung Elbe entfernt haben.

Der Fahrradfahrer begab sich zunächst nach Hause und wurde anschließend zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittlungen der VD 42 dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zum Pkw beziehungsweise dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell