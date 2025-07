Polizei Hamburg

POL-HH: 250704-1. Vermisstenfahndung nach 12-Jähriger aus Hamburg-Altengamme

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.07.2025. 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altengamme, Altengammer Hausdeich

Seit Dienstagabend wird die 12-jährige Lara Köster aus dem Stadtteil Altengamme vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt mit einem Lichtbild öffentlich nach ihr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamtes (LKA 173) befindet sich das Mädchen derzeit aufgrund ihres eigengefährdenden Verhaltens in einer amtlichen Betreuung in einem Rahlstedter Krankenhaus. Am Dienstag kehrte sie nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Antreffen des Kindes führten, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach ihm.

Die Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- 166 cm groß - schlanke Figur - lange, braune Haare

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Mädchen Hamburg selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat und sich inzwischen im Großraum Duisburg/Krefeld (Nordrhein-Westfalen) aufhalten könnte.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 12-Jährigen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell