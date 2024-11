Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW-Diebstahl im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau) - Die Polizei Hildesheim hat heute eine Strafanzeige wegen Komplettentwendung eines PKW aufgenommen. Entwendet wurde hier ein weißer KIA Sportage mit Erstzulassung aus dem Jahr 2021.

Der PKW wurde am 08.11.2024 gegen 18:50 Uhr in der Katharinenstraße in Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand verschlossen hinterlassen und konnte am 09.11.2024 gegen 12:00 Uhr dort nicht mehr aufgefunden werden. Auch die polizeiliche Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Auffinden des PKW.

Beide PKW-Schlüssel sind noch im Besitz des Eigentümers, weswegen davon auszugehen ist, dass mehrere Täter die Keyless Go-Funktion überbrückt haben, um die Senderreichweite des in der Wohnung befindlichen PKW-Schlüssels zu verlängern und den am Fahrbahnrand geparkten PKW zu öffnen und zu starten. Unter Zuhilfenahme entsprechender Technik ist es Tätern möglich, dass von den Schlüsseln gesendete Signal über Hunderte von Metern zu verlängern.

Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des weißen Kia Sportage gemacht haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der 05121/939115 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Tatbegehungsweise auf unterschiedliche Weise vorgebeugt werden kann. Sollten Sie auf den Komfort des Keyless Go-Systems nicht verzichten wollen, in dem sie es nach Bedienungsanleitung deaktivieren, sollte der PKW über Nacht nach Möglichkeit in einer verschlossenen Garage untergestellt werden.

Keyless Go-Schlüssel, die innerhalb von Gebäuden aufbewahrt werden, sollten fernab der Außentüren, Außenwände oder Fenster abgelegt werden.

Idealerweise bewahren Sie die Schlüssel innerhalb eines Metallbehältnisses (Keksdose, Kochtopf oder ähnliches) bzw. in Alufolie eingewickelt auf. Wer bereit ist, etwas Geld zu investieren, kann schon für 10-30 Euro spezielle Sicherheitsetuis oder Boxen erwerben, die das Sendesignal der Schlüssel zuverlässig abschirmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell