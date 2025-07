Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 25.-27.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Pkw-Brand Am Samstag, gegen 03:00 Uhr gerät aus bislang unbekannten Gründen ein in der Mitscherlichstraße abgestellter Mercedes-Benz, Typ C180, in Brand. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Müllcontainerbrände in Wilhelmshaven Am Sonntag brannten gegen 03:10 Uhr im Hinterhof eines MFH in der Werftstraße zwei Restmüllcontainer, gegen 03:15 Uhr auf dem Abfallsammelplatz in der Hamburger Straße drei Container sowie gelagertes Altpapier, gegen 03:20 Uhr in der Klinkerstraße drei Altpapiercontainer und gegen 03:25 Uhr auf dem Abfallsammelplatz in der Mischerlichstraße mind. zwei weitere Altpapiercontainer. In allen Fällen wird von vorsätzlichem Inbrandsetzen ausgegangen. Mit Schere in Reifen gestochen Am Samstagnachmittag stellt der Besitzer eines Ford Mustang fest, dass auf der Beifahrerseite in beiden Reifen mittels einer geteilten Schere gestochen wurde. Jeweils eine halbe Schere steckte noch in der Flanke beider Reifen. Hinweise werden unter Tel. 04421-9420 erbeten. Ohne Versicherung unterwegs Gegen drei Kraftfahrzeugführer ( 2 x 16 Jahre, 1 x 24 Jahre alt), die jeweils ohne gültigen Versicherungsschutz mit ihren E-Scootern in Wilhelmshaven unterwegs waren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In allen drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die beiden Jugendlichen wurden in der Mozartstraße, direkt in Höhe der Polizeidienststelle am Nachmittag kontrolliert, der erwachsene Fahrer am Abend in der Bremer Straße.

