Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Donnerstag nach einem Unfall in Uhingen den mutmaßlichen Verursacher. Der ist seinen Führerschein los.

Kurz vor 21.30 Uhr sei der Fahrer eines Audi Cabrio in der Schorndorfer Straße unterwegs gewesen. Der Mann fuhr in den Kreisverkehr ein. Beim Ausfahren in Richtung Ulmer Straße kam das Auto zu weit nach links und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Das stand auf der Verkehrsinsel und wurde aus der Verankerung gerissen. Anschließend fuhr der Audi davon, um den Schaden kümmerte er sich wohl nicht. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen. Zeitgleich nahm der Mitteiler die Verfolgung auf. In der Schulstraße hielt der Flüchtige mit seinem beschädigten Auto an und begab sich in ein Wohngebäude. Wenig später traf ihn dort die Polizei an. Bei der Überprüfung des 27-Jährigen stellten die Ermittler fest, dass der betrunken war. Der Mann musste mit auf ein Polizeirevier und Blutproben abgeben. Seinen Führerschein ist er los. Der mutmaßliche Unfallverursacher muss jetzt mit Anzeigen rechnen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 500 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 400 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

