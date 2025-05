LPI-GTH: Opel-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom letzten Donnerstagabend zum Freitagmorgen in eine Schule in der Ziegeleistraße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einem Arbeitsraum insgesamt 16 Laptops der Marke 'Lenovo', Typ 'ThinkPad' im Gesamtwert von über 15.000 Euro. Der verursachte Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Ein ...

mehr