POL-WHV: Auseinandersetzung vor einem Supermarkt - eine Person verletzt

Varel (ots) - Am 24.07.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße an der dortigen Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein Linienbus gerade zum Abfahren von der Haltestelle an, als eine dort stehende Person aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Fahrzeug stürzte. Der Mann wurde vom Bus erfasst ...

