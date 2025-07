Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Pkw in Schortens - Polizei bittet um Hinweise

Schortens (ots)

Am Sonntag, den 27.07.2025, kam es zwischen 21:50 Uhr und 23:50 Uhr in der Straße Papenmoorlandsweg zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Der schwarze BMW war auf der Fahrbahn vor einem Wohnhaus abgestellt.

Unbekannte entwendeten aus dem Fußraum der Beifahrerseite eine auffällige schwarze Damenumhängetasche mit Fransen und einem aufgestickten bunten Totenkopf. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, Versichertenkarten sowie ein Bargeldbetrag.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen und diese stets abzuschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Tasche geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell