POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR München - Am Montag (09.12.2024), gegen 11.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg einen Lkw auf der A8. Als die Einsatzkräfte die Fahrerkarte und das digitale Kontrollgerät überprüften, stellten sie mehrere Fahrten fest, bei welchen sich der Fahrer nicht an die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit hielt. ...

