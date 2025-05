Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag führte die Polizei am Vormittag Geschwindigkeitsmessungen auf der K 26 zwischen Georgenthal und Schönau v.d.W. durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 715 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 53 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 166km/h. Für drei Fahrzeugführer steht ein Fahrverbot in Aussicht. Bei Messungen am Samstag auf der B 7 zwischen Tüttleben und Gamstädt wurden von 1400 Fahrzeugführern 76 Übertretungen registriert. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich statt der erlaubten 100 km/h mit 163 km/h. Zehn Fahrverbote kommen nach dieser Messung in Frage. Die Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ah)

